Трамп отомстил Зеленскому: "Попрошайка" остался без 3 фирменных блюд

В Белом доме рассказали, что Трамп съел обед Зеленского после их публичной перепалкиВ минувшую пятницу Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны были совместно отобедать, однако в виду их перепалки в Белом доме совместное мероприятие было отменено.
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