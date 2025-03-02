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Трамп отомстил Зеленскому: "Попрошайка" остался без 3 фирменных блюд

Трамп отомстил Зеленскому: "Попрошайка" остался без 3 фирменных блюд

В Белом доме рассказали, что Трамп съел обед Зеленского после их публичной перепалкиВ минувшую пятницу Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны были совместно отобедать, однако в виду их перепалки в Белом доме совместное мероприятие было отменено.

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