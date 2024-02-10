Пэйтон Притчард исполнил сразу два «баззера» с середины площадки. В одном из случаев он выбросил мяч с небольшим опозданием

Во втором случае защитнику «Бостона» не удалось выбросить мяч до сирены, попадание не засчитали. В игре с «Вашингтоном» (133:129) в активе Притчарда 11 очков, 6 подборов и 1 передача при 2 из 5 из-за дуги.