Челябинская область присоединилась к акции "Слава Тебе, Боже" по случаю Дня Крещения Руси

В День Крещения Руси, который отмечается 28 июля, по всей Челябинской области зазвонят колокола. Это мероприятие проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийской акции "Слава Тебе, Боже".