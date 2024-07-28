Челябинская область присоединилась к акции "Слава Тебе, Боже" по случаю Дня Крещения Руси

В День Крещения Руси, который отмечается 28 июля, по всей Челябинской области зазвонят колокола. Это мероприятие проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийской акции "Слава Тебе, Боже".
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