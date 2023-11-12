Эксперт рассказал о перехвате инициативы ВС РФ в районе Авдеевки

Российские подразделения продвигаются в районе Авдеевки, закрепляются на высотах, уничтожают укрепрайоны противника, тем самым перехватывая там инициативу, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
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