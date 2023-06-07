ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 июня 2023 года

Энергия дня седьмого июня две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1049=Беспредельны измышления и изворотливость человеческого ума, если он не в согласии с сердцем=Ваша основная задача в этом Мире – заглянуть внутрь себя и увидеть смысл своего воплощения =Ваше предназначение — быть плодоносящими виноградными лозами в Вечном Плодородном Винограднике Бога = В древности нахождение и объединение со своей половинкой было главной целью и смыслом Жизни людей=В каждом из нас заложена Сила нашего согласия на здоровье и болезнь, на богатство и бедность, на свободу и рабство.