Ветеран СВО из Таджикистана попросил временный паспорт в России

Сергей Латыпов, ветеран СВО из Таджикистана, живущий в России более 15 лет, не может получить паспорт РФ.
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Русскому не дадут российский паспорт, а вот был бы таджиком, тогда бы к паспорту еще и квартиру получил.