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Царьград

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Ветеран СВО из Таджикистана попросил временный паспорт в России

Ветеран СВО из Таджикистана попросил временный паспорт в России

Сергей Латыпов, ветеран СВО из Таджикистана, живущий в России более 15 лет, не может получить паспорт РФ.

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