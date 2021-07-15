Дзюба, Джикия, Влашич и Акинфеев войдут в список 33 лучших игроков сезона-2020/21

Александр Мысякин, Sport24По данным Eurostavka, в список будут включены:вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Илья Лантратов («Химки»), Игорь Акинфеев (ЦСКА);правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»);правые центральные защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Деян Ловрен («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»);левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло Насименто («Локомотив»);левые защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Айртон («Спартак»);правые полузащитники: Денис Макаров («Рубин»), Малком («Зенит»), Вандерсон («Краснодар»);правые центральные полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»);левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»);левые полузащитники: Хвича Кварацхелия («Рубин»), Даниил Лесовой («Динамо»), Чидера Эджуке (ЦСКА);правые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»);левые нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).
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