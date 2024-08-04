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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зиньковский о «Спартаке» и целях на сезон: «Буду доволен трофеем, у меня их не так много. Но не Зимним Кубком РПЛ»

«Будем надеяться, что за неудачным сезоном будет хороший сезон со всех сторон. И в чемпионате, и в Кубке все на это настраиваются, все готовятся.

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