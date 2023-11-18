Сетевой протокол: треть преступлений в России стали совершать с помощью IT

Преступники всё активнее обосновываются в онлайне. Если брать в расчет все преступления, то есть не только кражи, но и взломы и убийства, то получается, что уже каждое третье злодеяние в России стало совершаться с помощью информационных технологий: интернета, телефона или банковской карты, следует из статистики МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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