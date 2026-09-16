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Царьград

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"Чудо-печка, карусель-ярмарка, качели-коромысла": На Урале открыли детскую площадку в стиле русской дымковской игрушки

"Чудо-печка, карусель-ярмарка, качели-коромысла": На Урале открыли детскую площадку в стиле русской дымковской игрушки

На Урале открыли детскую площадку в стиле русской дымковской игрушки. Она расположена в Преображенском парке Екатеринбурга.

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