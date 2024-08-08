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Смирнов: В Курской области сбили шесть украинских БПЛА и пять ракет

Смирнов: В Курской области сбили шесть украинских БПЛА и пять ракет

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов проинформировал, что в ночной и утренний периоды областная территория неоднократно оказывалась целью ракетных ударов ВС киевского режима.

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