«Не в тот Манхэттен», итоги года для Татарстана и дорожный рекорд

Казань подверглась атаке беспилотников, Рустам Минниханов провел итоговую пресс-конференцию в новом здании Камаловского театра, Фарид Мухаметшин поделился годовыми итогами работы Госсовета РТ, Ильсур Метшин рассказал о Казани в 2024 году, в Татарстане открылись важные автотрассы: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.