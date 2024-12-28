«Не в тот Манхэттен», итоги года для Татарстана и дорожный рекорд

Казань подверглась атаке беспилотников, Рустам Минниханов провел итоговую пресс-конференцию в новом здании Камаловского театра, Фарид Мухаметшин поделился годовыми итогами работы Госсовета РТ, Ильсур Метшин рассказал о Казани в 2024 году, в Татарстане открылись важные автотрассы: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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