Памфилова: в НАО успешно проголосовали через российскую спутниковую связь

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что жители Ненецкого автономного округа успешно проголосовали на выборах через низкоорбитальную спутниковую связь.
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