Мишустин отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев В условиях беспрецедентных санкций особенно важно оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Корпорации МСП Александром Исаевичем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии