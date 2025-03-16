Четвертая неделя Великого поста-2025: что можно есть по дням

Четвёртая неделя Великого поста, в 2025 году проходящая с 24 по 30 марта. Она посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника — святого, который своим духовным трудом «Лествица» помог множеству христиан постичь путь восхождения к Богу.