Трамп подчеркнул, что значительная часть мирного соглашения по Украине уже согласована

Президент США Дональд Трамп в своем блоге на платформе Truth Social сообщил, что «значительная часть окончательного соглашения» по ситуации в Украине уже была согласована, хотя и остается еще много нерешенных вопросов.
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