Командира ВСУ Ишкулова поймали на вранье о нахождении в плену у «Востока»

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир ВСУ Эмиль Ишкулов соврал, рассказав украинским СМИ, что в 2014 году был в плену у батальона «Восток», передает РИА Новости со ссылкой на источник в том же батальоне.