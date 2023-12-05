СМИ: Россия готова вести переговоры с Украиной, но готовность должен проявить Запад

Диалог может идти на территории одной из западных стран, допустили в Москве.В России выразили готовность вести диалог с Украиной, даже если местом будет предложена одна из страны Запада, например Венгрия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии