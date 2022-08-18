Расчеты РСЗО «Ураган» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции

После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» Западного военного округа нанесли удар по выявленным позициям противника.
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