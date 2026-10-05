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Соцфонд Ямала обслуживает более 582 тысяч пенсионеров

Соцфонд Ямала обслуживает более 582 тысяч пенсионеров

На Ямале более 582 тысяч пенсионеров пользуются услугами Социального фонда России. В округе пенсионерам доступны досрочный выход на пенсию, повышенная фиксированная выплата, надбавка за уход и компенсация проезда к месту отдыха, напомнили в в Отделении СФР по ЯНАО.

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