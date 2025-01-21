В РПЦ прокомментировали слова протоиерея Ткачева об ударах ВСУ по РФ

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что медийные люди, в том числе священнослужители, должны внимательно думать над каждым словом.
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