"И что б ни приключалось, мы стоим всегда За веру, за Отечество! Такая уж судьба".
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"И что б ни приключалось, мы стоим всегда За веру, за Отечество! Такая уж судьба".
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