"Гнусный и трусливый". Трагедия в "Крокусе" подняла волну возмущения в мире

Российские и западные наблюдатели разошлись в определении организаторов теракта После теракта в красногорском в ТРЦ "Крокус", где в результате нападения неизвестных погибли более 60 человек, последовали высказывания политиков, экспертов, а также публикации ведущих мировых СМИ.