Сбер представил свое новое приложение в App Store и призывает клиентов установить его незамедлительно.
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Сбер представил свое новое приложение в App Store и призывает клиентов установить его незамедлительно.