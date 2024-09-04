Киевские власти даже утратив новые территории откажутся садиться за стол переговоров. В ближайшее время Украина может потерять контроль над такими населенными пунктами, как Красноармейск (украинское название — Покровск), Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии