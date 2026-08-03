Не Халифат, а Сомали на Рейне: что ждёт Европу к 2080 году Ускоряющиеся этнодемографические сдвиги в Западной Европе с заменой коренного населения на пришлое из стран Магриба заставляют.
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Не Халифат, а Сомали на Рейне: что ждёт Европу к 2080 году Ускоряющиеся этнодемографические сдвиги в Западной Европе с заменой коренного населения на пришлое из стран Магриба заставляют.
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