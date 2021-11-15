Раскрыто влияние фильма «Форсаж» на российских дрифтеров

Гонщик Евгений Ефанов раскрыл влияние серии фильмов «Форсаж» на российских дрифтеров. По его словам, американская кинофраншиза дала большой толчок для развития дрифта в России начала 2000-х, поскольку в то время больше было «нечего смотреть».