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Раскрыто влияние фильма «Форсаж» на российских дрифтеров

Гонщик Евгений Ефанов раскрыл влияние серии фильмов «Форсаж» на российских дрифтеров. По его словам, американская кинофраншиза дала большой толчок для развития дрифта в России начала 2000-х, поскольку в то время больше было «нечего смотреть».

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