Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Список кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» на выборах в парламент Крыма возглавил глава республики Сергей Аксенов, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского отделения партии.
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