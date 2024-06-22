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Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма

Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Список кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» на выборах в парламент Крыма возглавил глава республики Сергей Аксенов, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского отделения партии.

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