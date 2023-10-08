Израиль не будет резко отвечать на обстрелы «Хезболлы» — эксперт

Израиль не будет масштабно отвечать на обстрелы со стороны движения «Хезболла», чтобы не открывать второй фронт, заявил ливанский эксперт, бригадный генерал в отставке Амин Хотейт, 8 октября сообщает РИА Новости.
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