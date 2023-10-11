Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра объяснил причину снятия с поединка против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева.
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