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Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения

Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра объяснил причину снятия с поединка против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева.

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