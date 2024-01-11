Новогодний Петербург привлек свыше миллиона туристов

Администрация Санкт-Петербурга подвела туристические итоги зимних каникул. Выяснилось, что путешественники привнесли в экономику города значительную сумму, которая превышает показатели прошлых новогодних торжеств.
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