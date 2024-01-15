Арочные своды из кирпича: технология кладки и особенности строительства, которые не боятся землетряс

Как известно, сводчатые потолки более прочные и могут выдерживать даже сильные землетрясения. Эти слова подтверждают сохранившиеся практически в идеальном состоянии памятники архитектуры, которые насчитывают не одну сотню лет.
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