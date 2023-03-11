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Учреждено почетное звание «Народный учитель Хабаровского края»

Учреждено почетное звание «Народный учитель Хабаровского края»

В Хабаровском крае стартовал Год педагога и наставника. Региональные власти вынесли предложение об учреждении почетного звания «Народный учитель Хабаровского края».

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