Песков не стал комментировать приговор суда по делу Петрийчук и Беркович

В Кремле никогда не комментируют решения суда, по приговору драматургу Светлане Петрийчук и режиссеру Евгении Беркович (здесь и далее: обе внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) также комментариев не будет, заявил журналистам во вторник, 9 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.