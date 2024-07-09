Песков не стал комментировать приговор суда по делу Петрийчук и Беркович

В Кремле никогда не комментируют решения суда, по приговору драматургу Светлане Петрийчук и режиссеру Евгении Беркович (здесь и далее: обе внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) также комментариев не будет, заявил журналистам во вторник, 9 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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