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Песков не стал комментировать приговор суда по делу Петрийчук и Беркович

Песков не стал комментировать приговор суда по делу Петрийчук и Беркович

В Кремле никогда не комментируют решения суда, по приговору драматургу Светлане Петрийчук и режиссеру Евгении Беркович (здесь и далее: обе внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) также комментариев не будет, заявил журналистам во вторник, 9 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Николай Герасименко
А с чего вдруг Песков должен комментировать решение суда? Это могло бы выглядеть, как давление на принимаемые судьями решения.
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19 час.

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