Какой сегодня день: 17 апреля

Сегодня, 17 апреля отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Праздник был установлен приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года № 580 в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни министерства внутренних дел РФ.
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