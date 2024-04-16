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Крымская газета

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Какой сегодня день: 17 апреля

Какой сегодня день: 17 апреля

Сегодня, 17 апреля отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.  Праздник был установлен приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года № 580 в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни министерства внутренних дел РФ.

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