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Военное обозрение

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Российские штурмовые группы вплотную приблизились к трамвайному кольцу в юго-восточной части Авдеевки

Российские штурмовые группы вплотную приблизились к трамвайному кольцу в юго-восточной части Авдеевки

Во время недавнего штурма базы отдыха «Царская охота» бойцы ВС РФ вышли в тыл противнику, использовав подземную трубу диаметром чуть менее метра.

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