Nature: физики доказали 40-летнюю гипотезу о полном порядке в хаосе

Международная группа ученых, возглавляемая физиком Джайро Веласко из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, подтвердила гипотезу, выдвинутую 40 лет назад, о том, что электроны в квантовом пространстве движутся по определенным орбитам, а не по случайным траекториям.
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