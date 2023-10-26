Традиционные СМИ или "новые-медиа": где престижнее работать - итоги опроса

Организаторы конкурса журналистского мастерства "Золотое перо Приморья" (16+) постоянно работают не только над повышением престижа и популяризации журналистской профессии, но и анализируют её влияние на современное обществе и значение для отдельно взятого человека, на которого ежедневно сваливаются тонны информации.