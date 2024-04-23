Налогового инспектора обвиняют в получении взятки в размере пять миллионов рублей

Сотрудника налоговой инспекции задержали при передаче пятимиллионной взятки. В Новосибирской области задержан заместитель начальника отдела межрайонной ИФНС России № 19 по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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