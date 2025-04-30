С 1 мая в Хабаровске начнут курсировать теплоходы по трём речным маршрутам

В Хабаровске открывается навигация-2025: уже 1 мая на левый берег Амура отправятся первые теплоходы. Перевозки пассажиров водным транспортом будут организованы по трём внутригородским маршрутам, сообщили в мэрии города.
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