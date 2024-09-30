Нетаньяху: Израиль переживает «великие, но трудные времена», меня баланс сил на Ближнем Востоке Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке, ведя войну «на семи фронтах».
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Нетаньяху: Израиль переживает «великие, но трудные времена», меня баланс сил на Ближнем Востоке Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке, ведя войну «на семи фронтах».
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