Стволопроходческий комплекс начал работу на центральном участке строящейся Троицкой линии метро

В рамках строительства центрального участка Троицкой линии метро состоялся запуск стволопроходческого комплекса (СПК) «Валентина» для создания вентиляционного узла на перегоне «Вавиловская» - «Академическая».
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