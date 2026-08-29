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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Крак: «У «Астон Мартин» уйдет несколько сессий на то, чтобы разобраться, как работать с последними обновлениями»

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак ответил на вопрос, демонстрирует ли команда в гонках более высокий темп, чем в квалификациях.

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