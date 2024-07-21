Российские истребители отогнали два американских бомбардировщика В-52Н от границы

Самолеты ВВС США засекли над акваторией Баренцева моряРоссийские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря групповую воздушную цель, приближающуюся к государственной границе РФ.
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