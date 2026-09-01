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Чернышов: женщин с детьми до трёх лет нельзя брать на испытательный срок

Чернышов: женщин с детьми до трёх лет нельзя брать на испытательный срок

С 1 сентября женщинам с детьми до трех лет нельзя назначать испытательный срок. Об этом заместитель Председателя ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

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