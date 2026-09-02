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Царьград

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СК РФ расследует нарушения в долевом строительстве в Чебоксарах

СК РФ расследует нарушения в долевом строительстве в Чебоксарах

В Чебоксарах жители пострадали от действий недобросовестного застройщика. Следственный комитет РФ изучает дело о незаконном привлечении средств в долевом строительстве.

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