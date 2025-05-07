Шутер La Quimera от бывших разработчиков Metro без предупреждения ворвался в ранний доступ SteamВслед за непредвиденным переносом и изменением модели развития футуристический шутер La Quimera от украинской студии Reburn, основанной экс-разработчиками Metro, всё-таки вышел в раннем доступе Steam.