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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Шутер La Quimera от бывших разработчиков Metro без предупреждения ворвался ...

Шутер La Quimera от бывших разработчиков Metro без предупреждения ворвался в ранний доступ SteamВслед за непредвиденным переносом и изменением модели развития футуристический шутер La Quimera от украинской студии Reburn, основанной экс-разработчиками Metro, всё-таки вышел в раннем доступе Steam.

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