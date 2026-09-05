Пентагон опроверг слухи о замене первого заместителя Файнберга

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг слухи о замене своего заместителя Стива Файнберга. Между тем, отставка Дэна Дрисколла добавила к серии изменений в руководстве, включая увольнения высокопоставленных офицеров в апреле и июне.
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