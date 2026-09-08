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Газета.ру

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Власти Николаевской области Украины сообщили о масштабном блэкауте в регионе

Власти Николаевской области Украины сообщили о масштабном блэкауте в регионе

Исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов заявил в своем Telegram-канале о масштабном блэкауте в Николаеве и Николаевской области на юге Украины.

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